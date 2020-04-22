Лучшие букмекеры и Легальные ставки на спорт - Superbet.ru
100 руб от Леон Бонус Леон
Search

Лучшие легальные букмекеры в России

ТОП-5 легальных букмекерских контор онлайн для россиян. Независимый рейтинг 2020 года!

Букмекеры Бонусы
1 Леон 20000 ₽ Обзор На сайт
2 Бетсити 10000 ₽ Обзор На сайт
3 Париматч 2500 ₽ Обзор На сайт
4 Фонбет 10000 ₽ Обзор На сайт
5 Winline 1000 ₽ Обзор На сайт

Смотреть весь рейтинг


Делаем сложные ставки
Posted on Виды ставок
Ставки на киберспорт

Киберспорт в России Dota 2 CS:GO Starcraft 2 PUBG LOL Overwatch Rainbow Six Warface Rocket League Kings of Glory Mortal…

Читать далее
Делаем сложные ставки
Posted on Новости
Коронавирус и ставки на спорт

Виной текущему простою послужил новый коронавирус SARS-CoV-2, он же 2019-nCoV. Данный коронавирус способен вызывать опасное для человека инфекционное заболевание COVID-19…

Читать далее
Делаем сложные ставки
Posted on Бонусы БК Лига Ставок
Как использовать предложение «Экспресс Дня» в «Лиге Ставок»

Обзор акции БК «Лига Ставок».

Читать далее
Делаем сложные ставки
Posted on Бонусы БК Лига Ставок
Акционное предложение «Приведи друга» от «Лиги Ставок»

Букмекеры, активно развивающие сети ППС, иногда проводят специальные промоакции. Так, в свое время БК «Лига Ставок» предложила всем держателям клубных…

Читать далее
Делаем сложные ставки
Posted on Новости
БК «Мелбет» переехала на новый сайт

Новый адрес БК Мелбет.

Читать далее
Делаем сложные ставки
Posted on Бонусы Леон
Призов на миллион

Обзор акции миллион призов в БК Леон.

Читать далее
Делаем сложные ставки
Posted on Виды ставок
Ставки на кибертеннис

Классические соревнования уже давно приелись, что сказывается на коэффициентах и эффективности прогнозов. Но традиционный спорт — не единственное, что доступно…

Читать далее
Делаем сложные ставки
Posted on Марафон
Зеркало Marathonbet

Обзор всех возможных способов обхода блокировки сайта БК Марафонбет.

Читать далее
×